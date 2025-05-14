Наступление РФ на Днепропетровщину: Зеленский ответил, есть ли угроза

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Россияне хотели зайти и хотя бы одной ногой стать в Днепропетровскую область к маю . Впрочем, этого им не удалось.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телемарафону и зарубежным печатным СМИ, эксклюзивно имеющим ТСН.ua.

По словам главы государства, россияне наступают уже на Сумском направлении. В свою очередь Украина вывела часть войск из Курской области. Окружения не было, добавил Зеленский.

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"Мы ударили тем временем, пока выходили из Курской области, в Белгородской области. Мы не могли остановить их на Покровском направлении, хотя они хотели зайти и хотя бы одной ногой стать в Днепропетровскую область к маю, но этого им не удалось. Как только они сформировали 66 тысяч солдат, мы сделали то, что сделали - вышел из Курской области".

Как сообщалось, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что оккупационная армия пытается прорваться на границу трех областей. Напряженная ситуация в Новопавловском направлении, где захватчики пытаются выйти к административной границе Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей.

Напомним, Кремль поставил своему войску амбициозную цель до 9 мая – выйти на административную границу Донецкой и Днепропетровской областей. Впрочем, оккупационной армии не удалось выполнить дедлайн фюрера.

Дата публикации 07:14, 14.05.25 Количество просмотров 16 Сенсация! Украинцы способны «закрыть» всю границу от вражеских дронов!