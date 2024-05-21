Наступление РФ, запоздалая помощь Запада и запрет бить по России: главное из интервью Зеленского

Президент описал помощь, в частности системами ПВО, как "один большой шаг вперед, но перед этим – два шага назад".

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации в Харьковской области и подготовке новобранцев, раскритиковал Запад за долгое принятие ключевых решений по военной помощи и проинформировал о переговорах с международными партнерами об использовании их оружия для ударов по врагу на территории России.

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Наступление на Харьковщине

Президент сообщил, что после начала российского вторжения в Харьковскую область ситуацию на северо-востоке удалось контролировать. В то же время он отметил, что нужно время, чтобы подготовить к бою новобранцев в рамках новой мобилизационной операции.

"Вооруженные силы Украины уже растянуты на линии фронта протяженностью более 1000 км, но нужно время, чтобы подготовить новобранцев к бою в рамках новой мобилизационной операции", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что наступая на северо-востоке и востоке Украины, войска РФ имеют преимущество в численности и вооружении.

Военная помощь от Запада

Зеленский заявил, что западные партнеры Украины слишком долго принимают ключевые решения, открывая новый план военной поддержки. Так, явно разочарованный президент описал помощь, в частности систем ПВО, таких как Patriot, как "один большой шаг вперед, но перед этим – два шага назад".

"Каждое решение, к которому мы, а затем и все вместе, приходим с опозданием примерно на год", – сказал глава государства.

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В то же время, он предложил способы, как партнеры могли бы помочь непосредственно, в частности, при определенных обстоятельствах сбивая российские ракеты над территорией Украины.

Зеленский обратил внимание, что россияне используют на территории Украины 300 самолетов. Он сообщил, что Украине нужно не менее 120-130 самолетов, чтобы противостоять врагу в небе, имея в виду F-16.

Как отметил президент, если западные страны не могут передать самолеты сразу, они все равно могут поднимать их из соседних стран НАТО и сбивать российские ракеты.

Удары западным оружием по территории РФ

Зеленский сообщил, что Киев ведет переговоры с международными партнерами об использовании их оружия для ударов по российской военной технике на границе и дальше внутри территории РФ.

"Пока ничего положительного нет", – прокомментировал эти переговоры президент.

Он рассказал, что США "сопротивлялись призывам Украины использовать свои ракеты против международно признанной российской территории, отражая обеспокоенность Запада по поводу риска эскалации, в то же время стремясь убедиться, что Киев выйдет победителем".

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