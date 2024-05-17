Наступление России на Харьков: Путин сделал заявление

Российский президент-диктатор Владимир Путин заявил, что планов захвата Харькова на сегодняшний день нет.

Об этом кремлевский "фюрер" заявил во время визита в китайский город Харбин.

Диктатор цинично сказал, мол, Россия вынуждена создавать так называемую санитарную зону из-за обстрелов в Белгороде. Именно так Путин объяснил действия российских военных в Харьковской области и обвинил Украину в обострении ситуации в регионе.

"Что касается Харькова (захват — Ред.), то таких планов на сегодняшний день нет", — высказался глава Кремля.

Напомним, на прошлой неделе армия РФ начала наступление в Харьковской области. На северо-востоке области продолжаются бои за контроль над несколькими украинскими селами вблизи российской границы. В частности, под обстрелами город Волчанск. 17 мая президент Владимир Зеленский заявил о стабилизации в Харьковской области. По его словам, самая глубокая точка продвижения врага – 10 километров.

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