Наступление талибов на Кабул: американцы уничтожают документы

Большинство дипломатов будут эвакуированы из Кабула американскими военными.

Посольство США в Кабуле приказало персоналу уничтожить секретные документы и информацию на компьютерах.

Об этом информирует Национальное общественное радио США.

Американские войска вернулись в Афганистан для помощи в выводе американских чиновников. Войска, состоящие из двух батальонов морской пехоты и одного армейского батальона, будут базироваться в Кабульском аэропорту. Они обеспечат безопасность воздушного транспорта, на котором будут вылетать американские дипломаты.

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Большинство дипломатов будут эвакуированы из Кабула 3 тыс. американскими военными. Однако часть консульского отдела останется работать в посольстве.

Ранее сообщалось, что ситуация в Афганистане становится неуправляемой. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Ситуация в Афганистане выходит из-под контроля. Только за последний месяц более 1 тыс. человек были убиты или ранены в результате неизбирательных атак против мирного населения, особенно в провинциях Гильменд, Кандагар и Герат", - заметил он.

Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

Тысячи афганских солдат бежали в Таджикистан, спасаясь от талибов, которые захватывают власть в Афганистане.

Ранее Россия заявила, что усиливает военную базу в Таджикистане на фоне эскалации в Афганистане.

Боевики "Талибана" уже заявили, что взяли под свой контроль 192 округа и столицы нескольких провинций и продолжают наступление.

192 округа и столицы нескольких провинций и продолжают наступление. Между тем США вывели из Афганистана 95% своих войск.

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