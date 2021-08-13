Наступление талибов: США уверяют, что продолжат помогать афганскому правительству

В то же время Соединенные Штаты Америки сокращают гражданское присутствие в Кабуле.

Американские госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин заверили президента Афганистана Ашрафа Гани, что, несмотря на наступления радикального движения "Талибан", будут помогать афганскому правительству.

Об этом информирует Госдепартамент США.

"Соединенные Штаты Америки по-прежнему вкладывают средства в безопасность и стабильность Афганистана в условиях насилия со стороны талибов", — говорится в сообщении.

Но в свете нынешней ситуации в области безопасности Соединенные Штаты сокращают гражданское присутствие в Кабуле.

Стороны обменялись мнениями об обстановке в области безопасности в Афганистане, о мерах по сдерживанию насилия и текущих дипломатических усилиях.

Блинкен заметил, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке политического урегулирования конфликта.

Отметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

Тысячи афганских солдат сбежали в Таджикистан, спасаясь от талибов, которые захватывают власть в Афганистане.

Ранее Россия заявила, что усиливает военную базу в Таджикистане на фоне эскалации в Афганистане.

Боевики "Талибана" уже заявили, что взяли под свой контроль 192 округа и столицы нескольких провинций и продолжают наступление.

"Талибан" может захватить Афганистан за три месяца

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