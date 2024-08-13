Наступление в Курской области: в ISW оценили, как операция ВСУ повлияет на ход войны

"Прорыв" границы РФ и наступление украинских Вооруженных сил в Курской области — ключевой момент в войне. Что больше – он способен изменить ее траекторию.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что ситуация в Украине изменяет характер войны таким образом, что это повлияет на все будущие конфликты. При наступлении в Курской области Украина достигла оперативной неожиданности, используя недостаточную готовность России в своих приграничных районах.

"Эта кампания показала, что неожиданность все еще возможна даже на частично прозрачном поле боя, где противник может наблюдать концентрацию сил, но не может достоверно распознать намерение, стоящее за этими концентрациями", — говорится в отчете ISW.

Американские специалисты убеждены, что Украина может выиграть от того факта, что российские войска месяцами атаковали почти по всей линии фронта, а не строили большие укрепления в глубине. В ISW считают, что Киев может возобновить оперативный маневр путем планирования и проведения серии меньших последовательных контрнаступательных операций вместо того, чтобы нанести один решающий удар.

"Война в Украине дает важные уроки, которые Соединенные Штаты, а также их союзники и партнеры должны усвоить. Этот конфликт является первой большой войной, ставшей свидетелем нескольких технологических феноменов, которые, несомненно, будут характеризовать будущую войну. Среди них исследователи войны называют работу ПВО против массированных и регулярных ударов ракетами и дронами, массовое привлечение беспилотников разных типов, в том числе и морских – для уничтожения основных надводных целей в порту и море", — говорится в отчете Института.

Аналитики также отмечают важность экспериментов на поле боя, как это было в Курской области. Этот подход контрастирует с опасностью застрять в обороне и подчеркивает необходимость постоянной адаптации в условиях современной войны.

Напомним, аналитики ISW отмечают, что диктатор Владимир Путин сбрасывает с себя ответственность за наступление в Курской области. Кроме того, "фюрер" пытается показать себя компетентным в ситуации в регионе.

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