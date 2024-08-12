Наступление на Россию: Китай отреагировал на события в Курской области

Пекин подчеркивает, что зона боевых действий не должна расширяться.
Китай заявил, что внимательно следит за ситуацией в Курской области России. Пекин призвал все стороны к деэскалации конфликта.
Об этом говорится в заявлении китайского МИД.
"Китай принял в известность ситуацию, которая сложилась (в Курской области России — Ред.)", — заявили в ведомстве.
Вместе с тем в МИДе отметили, что позиция КНР в украинском вопросе остается последовательной и четкой.
"Китайская сторона призывает все стороны соблюдать три принципа деэскалации ситуации, а именно: зона боевых действий не должна расширяться, не следует допускать эскалации вооруженного конфликта и не допускать провокаций, ведущих к усилению огня любой стороной", — говорится в заявлении.
Кроме того, Китай уверяет, что будет продолжать поддерживать контакты с международным сообществом и играть "конструктивную роль в продвижении политического урегулирования украинского кризиса" (так в КНР называют войну).
Как сообщалось, Россия пожаловалась в ООН на "нарушение Украиной прав человека" в Курской области . В Москве заявляют, мол, военные ВСУ якобы нарушают права человека.
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