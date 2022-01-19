НАТО анонсировало скорый письменный ответ РФ по поводу ее требований: что будут предусматривать предложения Альянса

НАТО анонсировало скорый письменный ответ РФ по поводу ее требований: что будут предусматривать предложения Альянса

Предложения НАТО будут направлены в скором времени, говорит Столтенберг.

НАТО вскоре отправит свои письменные предложения в ответ на требования России, касающиеся так называемых "гарантий безопасности". Предложения Альянса предусматривают серьезные переговоры по контролю над вооружениями и мерам прозрачности.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, информирует "Голос Америки".

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"В ближайшее время мы передадим наши письменные предложения в Россию, мы дали это понять", — сказал Столтенберг.

По словам генсека, Альянс во встречных предложениях выразит намерение к серьезным переговорам по контролю над вооружениями и мерам по достижению большей прозрачности по военной деятельности и размещению ракет.

"На прошлой неделе союзники НАТО и Россия встретились на совете Россия-НАТО, и союзники НАТО готовы встретиться снова — чтобы выдвинуть конкретные предложения, представить письменные предложения и добиваться конструктивных результатов. Сегодня я пригласил всех членов совета Россия-НАТО на серию встреч",- сказал Столтенберг, которого цитирует DW.

К слову, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что контакты для обсуждения ответов США и НАТО на так называемые "гарантии безопасности" могут состояться уже в ближайшие дни.

Напомним, 12 января, после заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил об отказе идти на ультиматум России по принятию Украины в Альянс.

Также Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс может усилить присутствие на территории союзников на востоке в случае нападения РФ на Украину. Кроме того, он подчеркнул, что НАТО фиксирует дальнейшее присутствие российских войск на границе с Украиной. В связи с чем Россию призвали "немедленно осуществить деэскалацию ситуации вокруг Украины".

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