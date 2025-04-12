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Сибига назвал количество бригад ВСУ, которые могут усилить НАТО
Он в очередной раз подчеркнул, что Украина хочет закончить войну, которую начала Россия, уже в этом году, потому что, мол, от этого зависит безопасность всей Европы.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что вопрос членства Украины в НАТО не должен исчезать с повестки дня, поскольку речь идет о совместной трансатлантической безопасности. Он подчеркнул, что у ВСУ 110 бригад с ежедневным боевым опытом — это реальный и, по его словам, «самый дешевый вклад» в усиление обороноспособности Альянса.
Об этом глава украинской дипломатии заявил во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме в Турции 12 апреля, передает "Общественное".
«У Украины есть боевой опыт и реальный потенциал. Мы можем усилить НАТО уже сейчас. Речь идет не только о нас — речь идет об архитектуре безопасности всей Европы», — заявил Сибига.
Он также напомнил, что Россия нарушила 10 основополагающих принципов Хельсинкского акта, а система международной безопасности продемонстрировала свою нефункциональность. В этом контексте министр призвал к реформе ООН, гуманитарному праву и обновлению Женевских конвенций.
«Мы хотим завершить войну в этом году, но не за счет манипуляций понятием мир. От того, как закончится война, зависит будущее каждой семьи в Европе», — подытожил Сибига.
Напомним, генеральный инспектор Бундесвера Карстен Брейер заявил, что Россия может атаковать страны НАТО уже к 2029 году.