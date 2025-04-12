Сибига назвал количество бригад ВСУ, которые могут усилить НАТО

Андрей Сибига на форуме в Анталии: У Украины есть опыт и ресурс, чтобы укрепить НАТО и помочь изменить международную систему безопасности

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что вопрос членства Украины в НАТО не должен исчезать с повестки дня, поскольку речь идет о совместной трансатлантической безопасности. Он подчеркнул, что у ВСУ 110 бригад с ежедневным боевым опытом — это реальный и, по его словам, «самый дешевый вклад» в усиление обороноспособности Альянса.

Об этом глава украинской дипломатии заявил во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме в Турции 12 апреля, передает "Общественное".

«У Украины есть боевой опыт и реальный потенциал. Мы можем усилить НАТО уже сейчас. Речь идет не только о нас — речь идет об архитектуре безопасности всей Европы», — заявил Сибига.

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Он также напомнил, что Россия нарушила 10 основополагающих принципов Хельсинкского акта, а система международной безопасности продемонстрировала свою нефункциональность. В этом контексте министр призвал к реформе ООН, гуманитарному праву и обновлению Женевских конвенций.

«Мы хотим завершить войну в этом году, но не за счет манипуляций понятием мир. От того, как закончится война, зависит будущее каждой семьи в Европе», — подытожил Сибига.

Напомним, генеральный инспектор Бундесвера Карстен Брейер заявил, что Россия может атаковать страны НАТО уже к 2029 году.