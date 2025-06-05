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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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НАТО больше не может полагаться на защиту США: Хегсет сделал громкое заявление и обратился к союзникам

Министр обороны Хегсет призвал союзников увеличить военные расходы до 5% ВВП.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Пит Хегсет

Пит Хегсет / © Associated Press

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что страны НАТО больше не могут рассматривать США как гаранта своей безопасности и должны активнее инвестировать в собственную обороноспособность.

Об этом сообщило издание Politico.

На саммите в Брюсселе ожидается принятие новых стандартов для военной техники и обсуждение увеличения оборонных расходов до 5% ВВП.

«Соединенные Штаты гордятся тем, что они здесь, что они вместе с нашими союзниками, но наше послание и в дальнейшем будет четким: это сдерживание и мир с помощью силы, но это не может быть возложением на Америку. Это не может и не будет возложением на Америку. Это не может быть только возложением на американские силы и средства», — заявил Хегсет.

Напомним, в США назвали «самую большую угрозу» для себя.

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