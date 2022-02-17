НАТО: действия РФ представляют серьезную угрозу для евроатлантической безопасности

НАТО продолжает соблюдать основополагающие принципы, на которых основана европейская безопасность.

Министры обороны стран НАТО заявили, что Россия своими действиями создает серьезную угрозу евроатлантической безопасности, и призвали ее немедленно отвести войска от границы Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении руководителей оборонных ведомств стран-союзниц, пишет Укринформ.

"Мы очень обеспокоены масштабным, неспровоцированным и неоправданным военным наращиванием в Украине и вокруг нее, а также в Беларуси. Мы призываем Россию выбрать путь дипломатии, немедленно свернуть эскалацию и отвести свои силы от Украины в соответствии с собственными международными обязательствами. Мы остаемся преданными двуединому подходу с Россией: мощное сдерживание и оборона в сочетании с открытостью и диалогом", — заявили министры.

Совместные обязательства союзников по Альянсу в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора остаются нерушимыми, члены НАТО сплочены в обороне.

"Действия России представляют серьезную угрозу для евроатлантической безопасности. Учитывая это и для безопасности всех союзников, мы разворачиваем дополнительные наземные силы в восточной части Альянса, а также дополнительные военно-морские и воздушные способности… и уже повысили готовность наших сил. Наши меры остаются превентивными", пропорциональными и не направленными на эскалацию. Мы готовы к дальнейшему укреплению наших позиций в обороне и сдерживанию в ответ на все непредсказуемые обстоятельства", — говорится в тексте заявления.

НАТО продолжает соблюдать основополагающие принципы, на которых основана европейская безопасность, включая право каждого государства выбирать собственные пути для обеспечения безопасности.

"Мы подтверждаем поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в ее международно признанных границах. Как отмечалось ранее, любая дальнейшая российская агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и высокую цену. НАТО будет продолжать тесную координацию с другими международными организациями, включая ЕС", — указали министры.

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Также НАТО и страны-союзницы продолжат движение путем дипломатии и диалога с Россией по вопросам евроатлантической безопасности.

"Мы поддерживаем все такие усилия, а также усилия в Нормандском формате для имплементации Минских соглашений. Мы выразили готовность присоединиться к обновленному диалогу по европейской безопасности, инициированному Польшей, председательствующей в ОБСЕ. Мы предоставили содержательные предложения России по усилению безопасности для всех государств в Евроатлантическом регионе, и ждем ответа. Мы то и дело предлагали, и продолжаем предлагать, дальнейший диалог в рамках Совета НАТО — Россия, и готовы к нему присоединиться. Настоятельно призываем Россию к взаимности и выбору в пользу дипломатии и деэскалации", — отмечается в совместном заявлении министров обороны стран НАТО.

Напомним, 15 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение альянса по поводу перспективы членства Украины остается неизменным, несмотря на угрозу возможного нападения России. По словам Столтенберга, двери НАТО для будущего членства Украины остаются открытыми.

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