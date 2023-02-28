"НАТО должно быть готово": министр обороны Литвы предполагает, что Россия может вторгнуться в Балтию

Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас предполагает, что Россия может вторгнуться в страны Балтии.

НАТО должно быть готова к тому, что Россия попытается вторгнуться в страны Балтии.

Об этом министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил в интервью "Анадолу".

Он убежден, что Россия представляет "прямую и долгосрочную угрозу" для региона, в частности, Литвы.

"Наша страна граничит с Калининградской областью (РФ) и с Беларусью. Война России против Украины подтверждает реальность военной угрозы. Агрессивная военная риторика РФ, интенсивная милитаризация Калининградской области, а также фактор Беларуси, полностью интегрированной в российскую военную систему, действительно представляют реальную угрозу для Литвы и региона в целом", — подчеркнул Анушаускас.

По его словам, в этой связи, прежде всего, необходимо наращивать оборонительный и сдерживающий потенциал НАТО, в частности в странах Балтии.

" НАТО должно быть готово к быстрому реагированию в случае угрозы", — уверен литовский министр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение России в другую страну "вполне возможно", учитывая провокации в отношении Приднестровья.

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