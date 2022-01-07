НАТО должно подготовиться к краху дипломатических методов: Столтенберг озвучил ожидания от переговоров с РФ

НАТО должно подготовиться к краху дипломатических методов: Столтенберг озвучил ожидания от переговоров с РФ

Генсек подчеркнул, что любая страна имеет фундаментальное право решать вопросы собственного пути и вхождения в альянсы.

На фоне наращивания Вооруженных сил РФ возле украинских границ министры иностранных дел стран НАТО 7 января провели внеочередное виртуальное заседание. По его итогам генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО должен подготовиться к возможному сценарию, если переговоры с Российской Федерацией потерпят крах.

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Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции в Брюсселе после внеочередной виртуальной встречи Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел стран-членов Альянса, пишет "УНИАН".

"НАТО будет участвовать в диалоге с Россией добросовестно и по сути. Но мы также должны быть готовы к тому, что дипломатические методы терпят крах. Поэтому сегодня министры подчеркнули, что любая дальнейшая агрессия против Украины приведет к значительным последствиям и дорого обойдется России", – подчеркнул генсек Альянса.

Столтенберг подчеркнул, что страны-члены продолжают стоять на стороне Украины.

Генсек Альянса напомнил, что будет председательствовать на заседании Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе 10 января, в котором также примет участие министр иностранных дел Дмитрий Кулеба для обсуждения ситуации на границе.

Напомним, 10 января в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО. Также 10 января дипломаты США и России проведут в Женеве переговоры по безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.

12 января состоится заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.

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