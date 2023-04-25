НАТО должно представить график вступления Украины в Альянс на июльском саммите – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что политическое решение о сроках вступления Украины в НАТО должно быть принято на июльском саммите НАТО в Вильнюсе. Он подчеркнул, что НАТО должно принять в свои ряды Украину, поскольку "Киеву нужен Альянс, а Альянсу нужен Киев".

Об этом министр иностранных дел Украины написал в авторской статье для издания Foreign Affairs (США), сообщает МИД.

"На предстоящем саммите Альянса в Вильнюсе члены НАТО должны послать России письменный сигнал о том, что игра окончена – Украина является частью Запада, она на пороге НАТО, и вскоре войдет в дверь. Чтобы избежать недоразумений, мы говорим не о немедленном членстве, а о том, чтобы союзники по НАТО сделали исторический шаг к принятию Украины", – написал Кулеба.

Министр также подчеркнул, что за 15 прошедших лет после саммита НАТО в Бухаресте, Украина слышала много аргументов, почему она не может вступить в НАТО. Новейший аргумент против вступления Украины состоит в том, что этот вопрос якобы разъединяет Альянс.

"Подобное уже говорили в Европе те, кто стремился заблокировать путь Украины к членству в Европейском Союзе. Год назад они убеждали, что вопрос кандидатства Украины разделяет ЕС. Но когда в июне 2022 года все 27 стран-членов ЕС поддержали предоставление Украине этого статуса, Евросоюз почувствовал новое единство, цель и силу. То же случится с НАТО, когда четкое решение о пути Украины к членству будет принято", — отметил Кулеба.

Дмитрий Кулеба отметил, что сегодня Украина защищает весь восточный фланг НАТО и делится своими знаниями с союзниками.

Также, по его словам, "было бы разумно", чтобы члены НАТО решили, какие именно гарантии безопасности они могут предложить Украине сейчас до вступления, и какие из этих гарантий будут продолжать действовать после того, как Украина станет членом НАТО (кроме тех, что закреплены в Североатлантическом договоре).

Напомним, вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила, что вступление Украины в НАТО возможно лишь при условии, что такой шаг одобрит Россия в формате соглашения.

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