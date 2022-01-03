НАТО еще ближе приблизится к России: в США пригрозили Кремлю в случае новой агрессии против Украины

В США считают, что велика вероятность того, что войска РФ начнут полномасштабное вторжение в Украину.
Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф предупредил Кремль, что НАТО отреагирует на новую агрессию против Украины.
Об этом он сказал в эфире телеканала CBS Face the Nation, пишет Тhe Guardian.
Адам Шифф подчеркнул, что НАТО не будет молчать из-за действий страны-агрессора и приблизится к ее границам.
"Я считаю, что мощным сдерживающим фактором является понимание того, что если россияне вторгнутся в Украину, то это приблизит НАТО к России, а не оттолкнет. Мы направим больше активов НАТО в Россию. Это будет иметь противоположный эффект от того, которого пытается достичь Путин", – сказал Адам Шифф.
Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США подчеркнул, что он не понимает мотивации России и их стремления к новой агрессии против Украины. Однако он добавил, что есть большая вероятность того, что войска РФ начнут полномасштабное вторжение в Украину.
Напомним:
- Российский МИД обнародовал так называемый проект договора между Москвой и Вашингтоном о "гарантиях безопасности", где есть несколько пунктов, касающихся непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры.
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Президент Джо Байден разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Глава американского государства призвал Россию к деэскалации напряженности с Украиной.
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Президент США Джо Байден рассказал, что во время разговора с главой страны-агрессора объяснил Путину, что не позволит ему захватить Украину.
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Ключевой темой телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским коллегой Джо Байденом была ситуация на востоке и на границах.
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