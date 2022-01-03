НАТО еще ближе приблизится к России: в США пригрозили Кремлю в случае новой агрессии против Украины

НАТО еще ближе приблизится к России: в США пригрозили Кремлю в случае новой агрессии против Украины

В США считают, что велика вероятность того, что войска РФ начнут полномасштабное вторжение в Украину.

Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф предупредил Кремль, что НАТО отреагирует на новую агрессию против Украины.

Об этом он сказал в эфире телеканала CBS Face the Nation, пишет Тhe Guardian.

Адам Шифф подчеркнул, что НАТО не будет молчать из-за действий страны-агрессора и приблизится к ее границам.

"Я считаю, что мощным сдерживающим фактором является понимание того, что если россияне вторгнутся в Украину, то это приблизит НАТО к России, а не оттолкнет. Мы направим больше активов НАТО в Россию. Это будет иметь противоположный эффект от того, которого пытается достичь Путин", – сказал Адам Шифф.

Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США подчеркнул, что он не понимает мотивации России и их стремления к новой агрессии против Украины. Однако он добавил, что есть большая вероятность того, что войска РФ начнут полномасштабное вторжение в Украину.

Напомним:

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