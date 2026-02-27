- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 248
- Время на прочтение
- 1 мин
НАТО готовится сдерживать РФ и повышает расходы на оборону: премьер Чехии сделал неожиданный шаг
Чешский премьер считает «нереалистической» договоренность НАТО об увеличении расходов на оборонный бюджет.
Чехия не планирует увеличивать свои расходы на оборонный бюджет, несмотря на рост целевых показателей НАТО. Мол, прежде всего цель Праги — повышение уровня жизни людей.
Об этом он заявил пророссийский чешский премьер Андрей Бабиш, сообщает «ЕП».
Бабиш подчеркнул, что договоренность в рамках НАТО о постепенном повышении оборонных расходов до 5% валового внутреннего продукта нереалистична. Именно поэтому, говорит он, движения в базовую цель оборонных расходов в 3,5% ВВП нет.
«Наш приоритет — здоровье наших граждан, чтобы они жили долгой жизнью», — приводит слова Бабиша.
Заметим, что еще во время саммита в Гааге в июне 2025-го НАТО установило новую цель: к 2035 году страны-члены будут тратить 5% ВВП на оборону. Таким образом, Альянс хочет сдержать Россию от нападения на любое государство, находящееся в составе организации.
Напомним, ранее Андрей Бабиш заявлял, что война в Украине могла закончиться в апреле 2022-го. Мол, тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сорвал заключение мирного соглашения. По словам Бабиша, мирное соглашение было «близким», но Джонсон и «конфликт продолжился».
Заметим, что чешский премьер-министр окончательно отверг возможность передачи Украине легких боевых самолетов L-159. Он даже раскритиковал начальника Генштаба Чехии Карела Ржегку, поддерживавшего идею передачи четырех таких бортов.