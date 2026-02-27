Андрей Бабиш / © Associated Press

Чехия не планирует увеличивать свои расходы на оборонный бюджет, несмотря на рост целевых показателей НАТО. Мол, прежде всего цель Праги — повышение уровня жизни людей.

Об этом он заявил пророссийский чешский премьер Андрей Бабиш, сообщает «ЕП».

Бабиш подчеркнул, что договоренность в рамках НАТО о постепенном повышении оборонных расходов до 5% валового внутреннего продукта нереалистична. Именно поэтому, говорит он, движения в базовую цель оборонных расходов в 3,5% ВВП нет.

«Наш приоритет — здоровье наших граждан, чтобы они жили долгой жизнью», — приводит слова Бабиша.

Заметим, что еще во время саммита в Гааге в июне 2025-го НАТО установило новую цель: к 2035 году страны-члены будут тратить 5% ВВП на оборону. Таким образом, Альянс хочет сдержать Россию от нападения на любое государство, находящееся в составе организации.

Напомним, ранее Андрей Бабиш заявлял, что война в Украине могла закончиться в апреле 2022-го. Мол, тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сорвал заключение мирного соглашения. По словам Бабиша, мирное соглашение было «близким», но Джонсон и «конфликт продолжился».

Заметим, что чешский премьер-министр окончательно отверг возможность передачи Украине легких боевых самолетов L-159. Он даже раскритиковал начальника Генштаба Чехии Карела Ржегку, поддерживавшего идею передачи четырех таких бортов.