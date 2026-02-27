ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
248
Время на прочтение
1 мин

НАТО готовится сдерживать РФ и повышает расходы на оборону: премьер Чехии сделал неожиданный шаг

Чешский премьер считает «нереалистической» договоренность НАТО об увеличении расходов на оборонный бюджет.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Андрей Бабиш

Андрей Бабиш / © Associated Press

Чехия не планирует увеличивать свои расходы на оборонный бюджет, несмотря на рост целевых показателей НАТО. Мол, прежде всего цель Праги — повышение уровня жизни людей.

Об этом он заявил пророссийский чешский премьер Андрей Бабиш, сообщает «ЕП».

Бабиш подчеркнул, что договоренность в рамках НАТО о постепенном повышении оборонных расходов до 5% валового внутреннего продукта нереалистична. Именно поэтому, говорит он, движения в базовую цель оборонных расходов в 3,5% ВВП нет.

«Наш приоритет — здоровье наших граждан, чтобы они жили долгой жизнью», — приводит слова Бабиша.

Заметим, что еще во время саммита в Гааге в июне 2025-го НАТО установило новую цель: к 2035 году страны-члены будут тратить 5% ВВП на оборону. Таким образом, Альянс хочет сдержать Россию от нападения на любое государство, находящееся в составе организации.

Напомним, ранее Андрей Бабиш заявлял, что война в Украине могла закончиться в апреле 2022-го. Мол, тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сорвал заключение мирного соглашения. По словам Бабиша, мирное соглашение было «близким», но Джонсон и «конфликт продолжился».

Заметим, что чешский премьер-министр окончательно отверг возможность передачи Украине легких боевых самолетов L-159. Он даже раскритиковал начальника Генштаба Чехии Карела Ржегку, поддерживавшего идею передачи четырех таких бортов.

Дата публикации
Количество просмотров
248
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie