НАТО готово к двум сценариям действий России в Украине — МИД Польши

Замминистра также подчеркнул, что существует и третий вариант – деэскалации ситуации.
Североатлантический альянс готов к двум сценариям действий России в Украине – непосредственному нападению и долгосрочным гибридным действиям.
Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сеньк в эфире TVP.INFO.
По его словам, первый сценарий подразумевает непосредственную агрессию, эскалацию ситуации. Второй, долгосрочный вариант не предполагает немедленной эскалации, а совершение гибридных действий.
Также это может быть дестабилизация в кибер- или информационном пространстве, что будет усугублять ситуацию в Украине и во всем регионе.
Замминистра также подчеркнул, что существует и третий вариант – деэскалации ситуации. Однако на сегодняшний день пока нет признаков реализации этого сценария.
По его убеждению, направление дополнительных подразделений американских войск в Польшу, Румынию и Германию свидетельствует о том, что Североатлантический альянс готов предпринимать конкретные шаги, реагируя на нарушение Россией международного права.
Напомним:
На прошлой неделе чиновники администрации Байдена сообщили конгрессменам и сенаторам США, что, по их мнению, российские военные собрали 70 процентов сил, необходимых для полномасштабного вторжения в Украину.
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