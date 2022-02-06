НАТО готово к двум сценариям действий России в Украине — МИД Польши

НАТО готово к двум сценариям действий России в Украине — МИД Польши

Замминистра также подчеркнул, что существует и третий вариант – деэскалации ситуации.

Североатлантический альянс готов к двум сценариям действий России в Украине – непосредственному нападению и долгосрочным гибридным действиям.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сеньк в эфире TVP.INFO.

По его словам, первый сценарий подразумевает непосредственную агрессию, эскалацию ситуации. Второй, долгосрочный вариант не предполагает немедленной эскалации, а совершение гибридных действий.

Также это может быть дестабилизация в кибер- или информационном пространстве, что будет усугублять ситуацию в Украине и во всем регионе.

Замминистра также подчеркнул, что существует и третий вариант – деэскалации ситуации. Однако на сегодняшний день пока нет признаков реализации этого сценария.

По его убеждению, направление дополнительных подразделений американских войск в Польшу, Румынию и Германию свидетельствует о том, что Североатлантический альянс готов предпринимать конкретные шаги, реагируя на нарушение Россией международного права.

Напомним:

На прошлой неделе чиновники администрации Байдена сообщили конгрессменам и сенаторам США, что, по их мнению, российские военные собрали 70 процентов сил, необходимых для полномасштабного вторжения в Украину.

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