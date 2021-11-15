НАТО готово к любым действиям России возле границ Украины - Столтенберг

В НАТО внимательно наблюдают за необычными передвижениями российских войск на границе с Украиной.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс внимательно следит за развитием обстановки на границе России и Украины и даже готов реагировать на изменения обстановки.
Об этом он заявил в эфире телеканала HBO в программе "Axios on HBO".
"Мы внимательно наблюдаем за необычными передвижениями российских войск на границе с Украиной", - сказал он.
Он подчеркнул, что Альянс начеку и готов к любому развитию ситуации.
Напомним, на днях американское издание Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с мнением Белого дома, сообщило, что необычная военная активность Российской Федерации у границы с Украиной, за которой следят в Вашингтоне, может свидетельствовать о запланированном вторжении.
В Москве заявили, что они "вправе собирать войска там, где хотят".
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