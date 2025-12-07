- Дата публикации
Категория
Политика
НАТО готово сбивать российские дроны - заявление президента Чехии
По мнению президента Чехии, Россия проверяет решимость НАТО, и ответ может быть очень жестоким.
Президент Чехии Петер Павел заявил, что страны НАТО могут перейти к более жестким мерам в ответ на повторные нарушения воздушного пространства Европы российскими самолетами и беспилотниками, включая сбивание аппаратов.
Об этом он сказал в интервью The Sunday Times.
По словам Павела, российская авиация систематически проверяет реакцию Альянса и его готовность действовать в условиях угрозы. Он отметил, что такие инциденты являются преднамеренными и имеют продуманную цель — демонстрировать безнаказанность Москвы и изучать слабые места воздушной обороны.
«Я считаю, что наступит момент, если эти нарушения будут продолжаться, когда мы будем вынуждены применить более сильные меры, включая возможное сбивание российского самолета или беспилотника», — заявил Павел. По его мнению, Россия никогда не позволила бы себе повторные нарушения собственного воздушного пространства, и должен действовать тот же принцип для НАТО.
Экс-глава военного комитета Альянса отметил, что нынешняя «сдержанность» Запада играет в пользу Кремля, который стремится проверить способность НАТО действовать в условиях самозащиты. Павел также подчеркнул, что готовность отстаивать принципы и суверенитет союзников является ключевой для европейской безопасности.
Лидеры стран на восточном фланге НАТО ранее призвали союзников уточнить правила применения силы в случаях нарушения воздушного пространства и предоставить военным самолетам больше полномочий для оперативного реагирования.
Напомним, ранее мы писали о том, что Польша и Румыния разворачивают новую систему вооружения для защиты от российских дронов.