НАТО готово сбивать российские самолеты-нарушители: у Путина отреагировали

Владимир Путин. / © Associated Press

Агрессорка Россия настаивает, что якобы все полеты самолетов их вооруженных сил совершаются в "строгом соответствии" международным правилам.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Представитель администрации диктатора нагло назвал "безответственным" заявление стран НАТО о готовности сбивать российские военные самолеты, нарушающие воздушное пространство.

"Это очень безответственное заявление, очень безответственное. Обвинение России в том, что ее военные самолеты нарушали чье-то воздушное пространство и вторгались куда-то, безосновательны. Убедительных доказательств этому не было представлено", - высказался Песков.

Напомним, издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что НАТО готово ответить на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства полной силой, в том числе сбиванием российских самолетов. Якобы на этой неделе евродипломаты передали Кремлю четкое предупреждение.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен также заявила: нельзя исключать возможность сбивания российских самолетов, безответственно залетающих в воздушное пространство стран Европы. По ее словам, "Россия тестирует нас (Запад – Ред.) на всех фронтах".

Отметим, что президент США Дональд Трамп поддержал идею сбивать российские самолеты над странами НАТО. На прямой вопрос журналиста, поддержат ли США сбивание российских самолетов, он ответил, что это зависит от обстоятельств.

