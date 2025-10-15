НАТО хочет облегчить правила уничтожения российских истребителей: детали от The Telegraph

МиГ-31.

НАТО обсуждает новые правила, которые могут упростить сбитие российских истребителей. Речь идет о разработке единого набора инструкций по борьбе с авиацией РФ.

Об этом сообщает The Telegraph ссылаясь на собственные источники.

По данным британского издания, руководители оборонных ведомств хотят, чтобы российские суда, несущие ракеты наземного назначения над воздушным пространством союзников, стали возможными целями. По данным одного из источников, "вооружение и траектория" любого самолета будут являться ключевыми определяющими факторами для восприятия угрозы.

Министры обороны стран НАТО рассмотрят эти предложения во время встречи в Брюсселе на этой неделе. Недавно состоялись два экстренных заседания по статье 4 после инцидентов в Эстонии и Польше, когда истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство союзников.

Заметим, что некоторые лидеры НАТО, в том числе президент США Дональда Трампа, выступали за сбитие российских самолетов-нарушителей. Однако некоторые государства-члены опасаются, что более жесткая позиция может привести к конфликту с ядерным соперником.

В свою очередь, верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал США Алексус Гринкевич негласно призвал к созданию "единой системы противовоздушной и противоракетной обороны" для оптимизации реагирования на любые будущие провокации со стороны Москвы.

По словам источников, это помогло бы главнокомандующему альянса устранить так называемые "национальные оговорки", которые могли бы воспрепятствовать применению силы.

Сейчас союзники действуют по разным протоколам: одни требуют визуального подтверждения угрозы, другие позволяют действовать на основе радарных данных. В Альянсе это называют "мозаикой правил", что усложняет единое реагирование.

"Попытка создать более объединенную, единую, интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны имеет смысл, и для того, чтобы он (Гринкевич - Ред. ) это сделал, ему нужно избавиться от как можно большего количества национальных оговорок. Мы все должны остро и критически посмотреть на то, есть ли эти предупреждения по-прежнему.

Отмечается, что Министры обороны обсудят объединение трех миссий, чтобы придать генералу Гринкевичу больше гибкости на встрече в Брюсселе. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что эти переговоры «еще больше усилит наши силы сдерживания и обороны, в частности, учитывая недавние инциденты».

Что предлагают страны

Эстония, поддерживаемая другими странами Балтии, призывает к превращению миссий по существующему патрулированию воздушного пространства в полноценные операции противовоздушной обороны.

Более осторожные страны предупреждают, что этот сценарий применим только в военное время, поскольку он предусматривает закрытие неба для гражданского движения и сбитие любого российского самолета, который влетит без вопросов.

Раймонд Кальюлайд, возглавляющий делегацию Эстонии в Парламентской ассамблее НАТО, настаивает: «Россия должна знать, что, возможно, в следующий раз наша реакция будет другой».

Напомним, в последнее время истребители НАТО трижды перехватывали российские самолеты над Балтикой. В частности, 30 сентября самолеты Альянса вылетели для сопровождения двух транспортных AN-12, следовавших из материковой России в Калининградскую область через международное воздушное пространство. 1 октября был перехвачен один Су-35 и идентифицирован тактический разведывательный самолет Су-24,

Отметим, 9 октября Европарламент принял резолюцию , в которой депутаты осудили эскалационные действия РФ: умышленные вторжения беспилотников, направленные на критическую инфраструктуру в Дании, Швеции и Норвегии, которые являются частью систематической военной и гибридной войны.

