НАТО и ЕС подписали декларацию о сотрудничестве – первую за последние пять лет

Генсек Альянса отметил необходимость укреплять партнерство между ЕС и НАТО и усилить поддержку Украины.

Европейский Союз и НАТО подписали двустороннее право на партнерство, которое определит сотрудничество между двумя организациями на следующие годы. В церемонии подписания, состоявшейся в штаб-квартире Альянса, приняли участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Эта декларация стала первой за последние пять лет.

Об этом говорится в сообщении Североатлантического союза.

Согласно декларации, ЕС и НАТО решили сконцентрироваться на растущем геостратегическом соперничестве, проблемах устойчивости и защите критически важных инфраструктур.

Другие приоритетные сферы работы будут включать в себя новые и прорывные технологии, космос, последствия изменения климата для сферы безопасности, иностранное вмешательство и манипулирование информацией.

Комментируя подписание декларации, Столтенберг акцентировал внимание на важности сотрудничества между НАТО и ЕС в контексте изменения обстановки в сфере безопасности после вторжения России в Украину.

"Сейчас это важно больше, чем когда-либо. ... Президент Путин хотел захватить Украину за три дня и разделить нас. По обоим пунктам он провалился", – сказал Столтенберг на пресс-конференции.

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Столтенберг отметил важность поддержки Украины, в том числе дополнительным вооружением.

"Оружие – это фактически путь к миру (в Украине – ред.)", — подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Генсек Альянса отметил необходимость укреплять партнерство между ЕС и НАТО. Столтенберг также отметил, что партнерство между НАТО и ЕС "станет еще более важным, как только Финляндия и Швеция станут полноправными членами НАТО".

"С их вступлением НАТО будет защищать 96% граждан в Европейском Союзе и большую, чем когда-либо, часть территории", – сказал он.

Кроме того, генсек призвал союзников вкладывать больше средств в оборону, помочь устранить зависимость от авторитарных режимов и отстаивать свободу и демократию.

Ранее генсек НАТО спрогнозировал, сколько будет продолжаться война России против Украины и назвал условие мира.

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