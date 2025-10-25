Джорджа Мэлони и Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп и глава НАТО Марк Рютте оказывают активное давление на премьер Италии Джорджу Мелони, призывая ее присоединиться к программе закупок оружия для Украины — PURL.

Об этом сообщило издание La Stampa.

В начале, по данным журналистов, Рим отказался участвовать в программе, аргументируя это внутриэкономической ситуацией и уровнем поддержки такой инициативы среди итальянцев.

«На Мелоне началось давление, сам Трамп попросил премьер-министра приложить усилия», — утверждает издание. В то же время, по его информации, «больше всего на этом настаивал секретарь НАТО Марк Рютте, отдавая себе отчет, что только с помощью этого инструмента можно будет стимулировать закупку оружия для Киева и объединить Атлантический альянс».

Издание также отмечает, что по убеждению Мелони работает и украинская сторона. Президент Владимир Зеленский обсуждал возможность подключения Италии к программе.

«Она размышляет», — сообщили источники La Stampa, отмечая, что позиция Мэлони уже не так жестка, как раньше.

Однако премьер опасается внутриполитических последствий. В ее коалиции, особенно в партии Лига, преобладает скептическое отношение к выделению средств в поддержку Украины. Это может вызвать напряжение внутри правящего большинства.

Программа PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — новый механизм координации и финансирования поставок Украине критически необходимого оружия и боеприпасов. Она была запущена летом 2025 года в качестве альтернативы прямой военной помощи США, которая больше не предоставляется после того, как Дональд Трамп вернулся к власти.

