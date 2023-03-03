НАТО или ядерное оружие: глава МИД Эстонии рассказал, что может обеспечить безопасность для Украины

Эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу считает, что если НАТО откажет Украине в членстве, то это создаст "серую зону" зону посреди Европы. Кроме того, сдерживать новую агрессию Кремля придется уже более разрушительным оружием.

Об этом рассказал в интервью изданию Newsweek.

По его словам, в будущем едва ли не единственная гарантия безопасности для Украины от Москвы является членство в Альянсе или владение ядерным оружием. Поскольку вариант "невозможен и нежелателен", Рейнсалу призвал союзников не отказывать Украине в членстве в НАТО в обмен на перемирие с Россией.

"Если мы скажем, что мы на практике не видим Украину как члена НАТО после этой войны, это будет означать, что мы боимся или прогнозируем, что Россия снова нападет, и тогда страны НАТО будут вовлечены в мировую войну или по крайней мере в войну за европейский континент" ", — подчеркивает глава МИД Эстонии

Он подверг критике альтернативу членству Украины в НАТО — договор безопасности, который, по информации The Wall Street Journal, предлагают Великобритания, Германия и Франция.

"Какой смысл пытаться копировать НАТО, если вы четко даете понять, что это не НАТО? Это похоже на полуНАТО. Я бы отнесся к такой копии с большим подозрением", — добавил эстонский министр.

Рейнсалу заметил, что если Украина останется вне зоны безопасности НАТО — это подорвет процесс восстановления страны. Ведь ей придется вкладывать ресурсы, прежде всего, в оборону.

Напомним, Урмас Рейнсалу заявлял, что Россия готовила вторжение в страны НАТО, в том числе в Эстонию. По словам главы МИД, Эстония поддерживает свою безопасность на высоком уровне, "реагируя на возможные непредсказуемые действия с российской стороны".

Читайте также:

Мирные планы для Украины: как мир предлагает завершить войну – Ночная варта