НАТО имело возможность удержать Россию от вторжения: президент Чехии назвал вариант

Североатлантический альянс мог действовать лучше до войны, а не после того, как началась агрессия.

Перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года НАТО могло начать в Украине большие совместные учения. Это позволило бы сдержать Россию от злости.

Такое мнение в эфире национального телемарафона высказал президент Чехии Петр Павел.

"НАТО держало достаточно большую тренировочную миссию и миссию по помощи в Украине. Мне кажется, что вместо того, чтобы вывести всех инструкторов из Украины в начале 2022 года, мы могли договориться с украинскими властями о масштабных учениях. Пригласить в Украину 20-30 тысяч солдат большинства стран НАТО для больших совместных учений. Такие учения сдержали бы российскую интервенцию гораздо больше, чем просто заявления", – отметил чешский президент.

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По его словам, НАТО могло бы действовать лучше до войны, а не после того, как началась агрессия.

"На тот момент нам не хватало смелости это сделать, ведь определенное количество политиков считали такой ход слишком эскалационным в сторону России. С моей точки зрения это было бы четким признаком силы, уверенности в себе, потому что Украина была и является суверенной страной. Таким образом, НАТО бы не угрожала России, но сдержала бы Россию, ведь это и есть цель НАТО — сдерживать Россию", - подчеркнул Петр Павел.

Напомним, премьер Италии Джорджа Мелони предложила распространить пятую статью НАТО на Украину без членства страны в Альянсе.

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