НАТО ищет новую формулу финансирования Украины, 100 миллиардов на кону — Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в НАТО продолжаются обсуждения введения новых правил для долгосрочной помощи Украине.

Введение новых институциональных рамок для долгосрочной помощи НАТО для Украины будет предусматривать распределение финансовой нагрузки между союзниками. В настоящее время обсуждения этого предложения продолжаются.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Брюсселе во время встречи с журналистами по итогам Совета Украина-НАТО, пишет "Укринформ".

"В НАТО… существует очень простая идея: "Давайте соберем 100 миллиардов для Украины и придумаем правильную формулу, чтобы распределить их между всеми союзниками". Когда генеральный секретарь Альянса говорит, что более 90 процентов помощи Украине уходит из стран НАТО – это правда. Но, если взять список стран НАТО, то эти 90 процентов распределяются между очень маленьким количеством союзников", — отметил украинский министр.

Кулеба отметил, что главное содержание предложений, вынесенных 3 апреля на рассмотрение министров иностранных дел стран Альянса, заключалось именно в том, чтобы все союзники вносили свой обязательный вклад в общую помощь для Украины, в соответствии с собственным бюджетом и возможностями. Вчера прошла дискуссия именно на эту тему. Кто-то из союзников согласился с этим предложением, кто-то – нет.

"Сейчас НАТО пытается собрать 500 миллионов долларов в год на пакет помощи (для Украины – ред.). В нынешней модели финансирования шансов по этой инициативе – ноль. 500 миллионов не могут собрать, а так им 20 миллиардов придется собирать. Но, если удастся вычислить формулу участия каждой страны в обязательном порядке в финансировании, тогда эта идея имеет право на существование и шанс на реализацию", – сказал Кулеба.

Напомним, накануне глава МИД Дмитрий Кулеба призвал предоставить Украине все имеющиеся в мире системы Patriot для защиты от российских атак.

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