НАТО меняет тон относительно Кремля и готовит деньги для Украины уже без США — Politico

Украина и НАТО / © ТСН.ua

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На саммите в Анкаре лидеры НАТО планируют объявить о масштабном расширении производства вооружения. Отдельным пунктом декларации станет пакет помощи Украине на сумму 70 млрд евро. Кроме того, Россию снова определят как долгосрочную угрозу.

Об этом говорится в статье Politico.

Ожидается, что на саммите НАТО в Анкаре в июле союзники объявят о новых оборонных контрактах на миллиарды долларов, а также о расширении производства вооружения. Об этом сообщили пять дипломатов Альянса.

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Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп после возвращения на должность в прошлом году неоднократно резко высказывался в адрес НАТО, союзники намерены еще раз подтвердить свою приверженность статье 5 о коллективной обороне. Соответствующее положение планируется зафиксировать в совместной декларации. Кроме того, по словам дипломатов, Россию снова определят как долгосрочную угрозу.

Саммит НАТО-2026 — чего ожидать

Главы государств НАТО, среди которых будет и Трамп, встретятся в турецкой столице 7-8 июля. Как и в прошлом году, итоговое заявление будет лаконичным, отметили дипломаты, поделившиеся деталями проекта документа.

В настоящее время послы Альянса продолжают согласовывать детали декларации, и ее содержание может меняться буквально до последнего момента. Окончательно документ будет подписан лидерами государств и правительств в Анкаре. Точная стоимость будущих оборонных контрактов пока не определена, а часть закупок, вероятно, будет согласована заранее и представлена в обновленном формате.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте стремится сделать главной темой саммита расширение оборонно-промышленного производства. Отчасти это связано с его поиском общей повестки дня, которая поможет уменьшить акцент на внутренних противоречиях внутри Альянса.

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Акцент на наращивании производства в рамках НАТО отражает сложность трансформации европейской оборонной промышленности — от изготовления дорогостоящего, технологически сложного оружия до быстрого серийного производства в больших объемах. В то же время обещания новых контрактов, которые могут быть выгодны США, позволят Рютте позиционировать Альянс как экономически привлекательный проект, который потенциально может найти поддержку у Трампа.

Помощь от НАТО для Украины

В проекте совместного заявления страны НАТО также берут на себя обязательство активизировать поддержку Украины, выделив 70 млрд евро военной помощи. Кроме того, дипломаты сообщили, что на следующий год планируется по меньшей мере такая же сумма. Ранее Politico первым проинформировало об этой финансовой цели, в которой, по ожиданиям, США не будут участвовать.

Один из упомянутых ранее дипломатов подчеркнул, что вопрос поддержки Украины, вероятно, станет самым дискуссионным. В то же время, по словам шестого высокопоставленного дипломата НАТО, переговоры по тексту декларации «проходят гладко».

Трансатлантическое противостояние Европа-США

Стремление Европы взять на себя большую часть ответственности за сдерживание и оборону континента на фоне того, как США сосредотачиваются на других приоритетах — процесс, известный как перераспределение бремени (burden-shifting) — должен стать одной из ключевых тем будущей декларации.

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На минувшей неделе министр обороны США Пит Хегсет объявил о шестимесячном пересмотре американского военного присутствия в Европе. Его целью является усиление давления на союзников, чтобы те увеличивали расходы на оборону. Эта инициатива появилась лишь через несколько недель после того, как Вашингтон проинформировал партнеров о намерении оперативно сократить объемы боевой техники — в частности, самолетов, подлодок и беспилотников — в рамках оборонного потенциала НАТО на случай войны.

В проекте документа европейские страны обязуются активнее приобщаться к защите континента, в частности, через инвестиции в дальнобойные ударные системы, противовоздушную оборону и дроны, отметили дипломаты.

Дальнобойные ударные возможности — в частности, ракеты большой дальности, способные поражать цели далеко за пределами фронта — остаются предметом разногласий между США и Европой. Европейские страны стремятся усилить такие возможности для сдерживания России, однако Вашингтон неохотно поддерживает их использование. Недавно Пентагон отказался поставлять ракеты Tomahawk в Германию, аргументируя это тем, что Москва может расценить такой шаг как эскалацию.

Страны Альянса также стремятся снизить еще один серьезный фактор напряженности в отношениях между Европой и Вашингтоном — войну в Иране. Хотя США уже заключили предварительное соглашение о прекращении конфликта, европейские чиновники опасаются, что неурегулированные вопросы, в том числе возможное повторное открытие Ормузского пролива, могут стать одной из центральных тем встречи в Анкаре.

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В шаге, который, вероятно, будет рассматриваться как жест доброй воли в адрес Трампа, несмотря на серьезные внутренние разногласия по поводу войны, союзники в тексте проекта декларации призывают Иран гарантировать свободу судоходства в этой стратегически важной торговой артерии, сообщили дипломаты НАТО. В документе также отмечается, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие, добавили они.

Напомним, Рютте анонсировал участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите НАТО в Анкаре 7-8 июля. Программа главы государства будет насыщенной, однако ограниченной: как и в прошлом году, Зеленский не будет участвовать в основной сессии за общим столом с 32 лидерами стран Альянса.

Заметим, в преддверии саммита НАТО лидеры Германии, Франции, Британии, Италии и Польши подтвердили непреклонную поддержку Украины. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Европа готовит для Киева мощные финансовые гарантии с тем, чтобы продемонстрировать России силу и единство союзников. В то же время лидеры подчеркнули необходимость увеличения оборонных расходов и укрепления европейского крыла Альянса. Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил усиление сотрудничества между Европой и США, а премьер Польши Дональд Туск подчеркнул, что, несмотря на разногласия, поддержка Украины остается ключевым фактором безопасности для всего региона.

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