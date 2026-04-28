НАТО может изменить формат саммитов: названная причина — Reuters

Североатлантический альянс может пересмотреть практику проведения ежегодных саммитов и перейти к более редкому формату встреч. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По словам собеседников, часть стран-членов настаивают на замедлении темпа саммитов. В частности, один из дипломатов отметил, что саммит 2027 года в Албании, вероятно, состоится осенью, а проведение встречи 2028 вообще может быть отменено.

Два источника напрямую связывают такие обсуждения с действующим президентом США Дональдом Трампом. Другие дипломаты указывают, что решение может быть обусловлено более широкими соображениями — в частности, необходимость снизить давление на достижение быстрых результатов во время каждого саммита.

«Лучше иметь меньше саммитов, чем плохие саммиты. У нас и так хватает работы, мы знаем, что делать», — отметил один из дипломатов.

В то же время, окончательное решение еще не принято. Последнее слово остается за генеральным секретарем НАТО Марк Рютте.

В ответ на запрос Reuters представитель НАТО подчеркнул, что Альянс и в дальнейшем будет проводить регулярные встречи на уровне глав государств и правительств, а между саммитами страны будут продолжать консультации и координацию по вопросам безопасности.

Агентство также напоминает, что частота саммитов изменялась в течение истории Североатлантического союза. В период холодной войны состоялось всего восемь встреч, в то время как с 2021 года лидеры НАТО собираются ежегодно. Следующий саммит запланирован на 7-8 июля в Турции.

