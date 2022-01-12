НАТО может усилить военное присутствие в восточных странах, если РФ нападет на Украину

НАТО может усилить военное присутствие в восточных странах, если РФ нападет на Украину

Такое заявление сделал генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявивший об отказе идти на ультиматум России по принятию Киева, сообщил, что Альянс может усилить присутствие на территории союзников на востоке в случае нападения РФ на Украину.

Такое заявление сделал генсек Альянса по итогам заседания Совета Россия – НАТО.

Также читайте РФ перебрасывает к граница Украины и в аннексированный Крым войска из Сибири и Дальнего Востока — CIT

По его словам, союзники подтвердили, что они не позволят лишить их возможности защищать друг друга, в частности, это касается присутствия войск НАТО в восточной части Альянса.

"Страны-члены НАТО поддерживают политику открытых дверей НАТО и право каждой страны выбирать свои средства безопасности. Страны-члены НАТО четко дали понять, что не откажутся от своего права обеспечивать свою безопасность и защищать друг друга, в частности, с присутствием войск в восточных странах НАТО", – сказал Столтенберг.

Кроме того, Столтенберг подчеркнул, что НАТО заявило России, что фиксирует дальнейшее присутствие российских войск на границе с Украиной. В связи с чем Россию призвали "немедленно осуществить деэскалацию ситуации вокруг Украины".

"Наращивание у Украины может продолжиться... Мы должны быть готовы, что Россия пойдет по пути конфронтации снова", — добавил он.

Напомним, в Брюсселе 12 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО, на котором обсуждался вопрос безопасности на фоне наращивания военного присутствия у границ Украины.

Между тем, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается отводить войска из четырех областей вблизи границ с Украиной, потому что, по его словам, связи между маневрами войск и переговорами с Западом по "гарантиям безопасности" нет.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.