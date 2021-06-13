НАТО может выступить против размещения наземных ядерных ракет в Европе - СМИ

Для официального отказа размещения ядерного оружия в Европе необходимо одобрение президента США.

Члены НАТО могут официально выступить против размещения наземных ядерных ракет в Европе после встречи президента США Джо Байдена с другими главами государств в Брюсселе.

Об этом информирует Defense News.

Заявление с отказом от размещения наземного ядерного оружия в Европе, по словам собеседников СМИ, будет сделано после саммита НАТО, на котором президент США Джо Байден встретиться с лидерами других партнеров по Альянсу. Для официального отказа размещения ядерного оружия в Европе необходимо одобрение президента США.

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Заметим, что дискуссии в НАТО начались на фоне новостей о том, что Москва предложит ввести мораторий на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности.

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