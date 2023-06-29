НАТО направит Украине "решительный сигнал" на саммите в Вильнюсе — Столтенберг

НАТО отправит Украине "решительный сигнал" поддержки во время саммита в Вильнюсе 11-12 июля.

Об этом 29 июня сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе перед началом встречи лидеров ЕС.

"На саммите НАТО мы будем обсуждать стремление Украины к членству, и я абсолютно уверен, что союзники с НАТО направят решительный сигнал поддержки Украине", — сказал он.

Столтенберг добавил, что все страны-члены НАТО поддерживают желание Украины присоединиться к Альянсу. Он подчеркнул, что только Украина и союзники, а не Россия, будут решать, когда придет время предоставить официальное приглашение для вступления.

"Важнейшей, безотлагательной задачей является продолжать поддержку Украины и обеспечить ее победу как суверенного независимого государства в Европе", — отметил Генсек НАТО.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа Украины является условием содержательного обсуждения членства Украины в Альянсе.

В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев признает, что вступление в НАТО невозможно, пока продолжается конфликт, но уже необходимо сделать решительные шаги по членству в будущем. Украина ожидает получить гарантию приглашения в Альянс на саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

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