Марк Рютте / © Getty Images

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что Североатлантический альянс не участвует в переговорах по окончании войны в Украине.

Об этом он сказал в интервью NV.

«Мы, как НАТО, не участвуем в этих переговорах. Их действительно ведут США вместе с Украиной и россиянами. Я рад, что США сдвинули с места этот вопрос и эти переговоры сейчас продолжаются. Мы знаем, что они идут медленно, но не через Украину, а через россиян. Мяч сейчас явно на российском поле», — сказал генсек.

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Он отметил, что НАТО в целом желает, чтобы Украина была «гордым суверенным государством, которое двигается вперед».

Он также подтвердил, что путь Украины в НАТО необратим, как это объявили на саммите в Вашингтоне в июле прошлого года.

«Однако Украине никогда не было обещано, что членство в НАТО будет частью мирного соглашения или прекращения огня», — добавил Марк Рютте.

Ранее Рютте заявил, что на Вашингтонском саммите было заявлено, что путь Украины в НАТО необратим, однако затем Трамп сказал, что Украина никогда не станет членом Альянса.