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НАТО не будет участвовать в мирных переговорах по Украине — Рютте
Рютте подчеркнул важность справедливого и продолжительного мира и отметил, что НАТО должно оценить, как поддержать Украину после достижения мирного соглашения.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что Североатлантический альянс не участвует в переговорах по окончании войны в Украине.
Об этом он сказал в интервью NV.
«Мы, как НАТО, не участвуем в этих переговорах. Их действительно ведут США вместе с Украиной и россиянами. Я рад, что США сдвинули с места этот вопрос и эти переговоры сейчас продолжаются. Мы знаем, что они идут медленно, но не через Украину, а через россиян. Мяч сейчас явно на российском поле», — сказал генсек.
Он отметил, что НАТО в целом желает, чтобы Украина была «гордым суверенным государством, которое двигается вперед».
Он также подтвердил, что путь Украины в НАТО необратим, как это объявили на саммите в Вашингтоне в июле прошлого года.
«Однако Украине никогда не было обещано, что членство в НАТО будет частью мирного соглашения или прекращения огня», — добавил Марк Рютте.
Ранее Рютте заявил, что на Вашингтонском саммите было заявлено, что путь Украины в НАТО необратим, однако затем Трамп сказал, что Украина никогда не станет членом Альянса.