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ТСН в социальных сетях

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Политика
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НАТО не будет участвовать в мирных переговорах по Украине — Рютте

Рютте подчеркнул важность справедливого и продолжительного мира и отметил, что НАТО должно оценить, как поддержать Украину после достижения мирного соглашения.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Марк Рютте

Марк Рютте / © Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что Североатлантический альянс не участвует в переговорах по окончании войны в Украине.

Об этом он сказал в интервью NV.

«Мы, как НАТО, не участвуем в этих переговорах. Их действительно ведут США вместе с Украиной и россиянами. Я рад, что США сдвинули с места этот вопрос и эти переговоры сейчас продолжаются. Мы знаем, что они идут медленно, но не через Украину, а через россиян. Мяч сейчас явно на российском поле», — сказал генсек.

Он отметил, что НАТО в целом желает, чтобы Украина была «гордым суверенным государством, которое двигается вперед».

Он также подтвердил, что путь Украины в НАТО необратим, как это объявили на саммите в Вашингтоне в июле прошлого года.

«Однако Украине никогда не было обещано, что членство в НАТО будет частью мирного соглашения или прекращения огня», — добавил Марк Рютте.

Ранее Рютте заявил, что на Вашингтонском саммите было заявлено, что путь Украины в НАТО необратим, однако затем Трамп сказал, что Украина никогда не станет членом Альянса.

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