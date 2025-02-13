НАТО не обещало Украине членство как часть мирного соглашения с Россией — Рютте

Генсек НАТО считает, что главное сейчас – это сделать так, чтобы Путин больше не напал на Украину.

На саммите НАТО в Вашингтоне в прошлом году говорилось о перспективе членства Украины в Альянсе, но не было согласовано, что это станет частью мирного соглашения с Россией.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран Альянса в Брюсселе, которую транслировало издание Guardian.

"Никогда не было согласовано, что когда мирные переговоры начинаются, они заканчиваются обязательно с членством в НАТО... Это никогда не было четко сформулировано", — подчеркнул он.

При этом генсек НАТО отметил, что главное сейчас сделать так, чтобы, "каким бы ни был результат", Путин никогда больше не попытался напасть на Украину.

“Это имеет решающее значение... За 10 минут мы можем придумать пять или десять способов убедиться, что у нас есть эти гарантии [безопасности] для Украины в будущем. Но Украине никогда не обещали, что в рамках мирного соглашения они будут в НАТО”, — сказал Рютте.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что попытка российского президента Владимира Путина атаковать страны Альянса закончится сокрушительным поражением России.

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