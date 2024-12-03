НАТО не позволит Путину использовать зиму как оружие: Блинкен об атаках на энергетику Украины

Альянс готов обеспечить Украину всем необходимым для преодоления вызовов.

Российский диктатор Владимир Путин пытается использовать зиму в качестве оружия против мирного населения Украины. Впрочем, НАТО не позволит этого России.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Sky News.

По его словам, страны-члены Альянса настроены решительно обеспечить Украину всем необходимым для преодоления вызовов на фронте и "справиться с "наступлением" на ее энергетическую инфраструктуру.

"Когда Путин снова использует зиму как оружие, пытаясь заморозить людей в их домах, отключить свет — мы не позволим этому произойти", — подчеркнул американский политик.

Напомним, глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина нуждается в срочных поставках по меньшей мере 20 дополнительных систем ПВО Hawk, NASAMS или IRIS-T, что поможет избежать долговременных отключений света.

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