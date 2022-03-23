"НАТО не станет стороной войны в Украине": канцлер Шольц

По его словам, граждан Германии волнует вопрос войны.

Североатлантический альянс не станет участником войны в Украине, которую 24 февраля начала Российская Федерация.

Об этом в своем Twitter 22 марта заявил германский канцлер Олаф Шольц.

"Ежедневно мне озабочено пишут граждане и гражданки: не будет ли здесь у нас войны? На этот вопрос может быть только один ответ: за 80 лет мы избежали немыслимого, так и должно оставаться! НАТО не станет стороной войны в Украине", — подчеркнул Шольц.

Кстати, вместе с тем канцлер подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский может рассчитывать на помощь Германии. В частности, же заметил на антироссийских санкциях.

Как сообщалось, Европейский Союз впервые в своей истории из-за нападения России на Украину одобрил оборонную стратегию. ЕС 21 марта одобрил "Стратегический компас".

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