"НАТО не воюет с Россией": глава военного комитета альянса очертил позицию НАТО в украинско-российской войне

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что НАТО не находится в состоянии войны с Россией.

Соответствующее заявление Бауэр сделал на фоне популярного среди россиян мнения о том, что вояки РФ воюют на территории Украины с НАТО и Америкой.

Об этом пишет ERR.

"НАТО не находится в состоянии войны с Россией. Я должен заявить об этом очень четко", — сказал адмирал Бауэр.

По его словам, если бы Россия напала на одно из государств-членов НАТО, "было бы вполне понятно".

"Мы пытаемся дать понять это России с максимальной ясностью, что мы будем защищать каждую часть территории нашего союзника. Тогда будет конфликт России и НАТО. Но до того момента НАТО не воюет с Россией", — сказал он.

Напомним, депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант Андрей Гурулев признал обстрел ТЭЦ и дамбы в Украине и назвал это "парой хороших ударов по вражеской территории" и пригрозил НАТО ядерным ударом. Целями для ядерной атаки он указал не Украину, а Германию и Великобританию.

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