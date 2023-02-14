НАТО обсудят помощь Молдове и Грузии на фоне войны в Украине — Столтенберг

На фоне полномасштабной войны РФ против Украины НАТО начнет переговоры о помощи Молдове и Грузии.

Министры обороны стран НАТО планируют поднять вопрос помощи Молдове и Грузии, ведь полномасштабное вторжение России в Украину стало уроком для Альянса.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы не видим никаких признаков того, что президент Путин готовится к миру. Мы видим, что он наоборот готовится к новым войнам, новым наступлениям и новым атакам", — сказал Столтенберг.

Он отметил, что война началась еще в 2014 году, тогда Альянс начал оказывать помощь Украине, и ее армия стала значительно сильнее с тех пор.

Теперь российская агрессия грозит не только Украине. Альянс уже работает над оказанием помощи странам-партнерам, в том числе Грузии и Молдове.

"Сейчас НАТО работает над тем, как усилить поддержку этим странам, связанную с кибернетикой, кризисным управлением и безопасной связью. Я думаю, что один из уроков, который мы уже извлекли из войны в Украине, — это важность предоставления своевременной поддержки партнерам. Как важно было поддержать Украину до вторжения, так же важно поддержать других партнеров, уязвимых к российскому вторжению. И поэтому союзники договорились усилить наше партнерство", — сказал Столтенберг.

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Альянсу стоило больше помогать Украине — до того, как Кремль отважился на полномасштабное вторжение в феврале 2022-го.

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