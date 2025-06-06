Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Associated Press

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Саммит НАТО в Гааге в этом месяце может пройти в сокращенном формате и ограничат обсуждение войны в Украине. По словам дипломатов, организаторы стремятся избежать ситуаций, которые могли бы спровоцировать недовольство президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщило издание Reuters.

Ожидается, что президент Владимир Зеленский будет присутствовать на саммите в той или иной форме, однако НАТО до сих пор официально не подтвердило его участие. Обсуждается вариант, при котором он посетит только официальный ужин накануне саммита.

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«Дипломаты говорят, что он может присутствовать на ужине перед саммитом, но его не будут допускать на основное заседание саммита. При этом все еще непонятно, будет ли короткое заявление саммита определять Россию как угрозу, или будет выражать поддержку Украине», — говорится в сообщении.

Эта осторожность — попытка избежать гнева США и повторения «февральского скандала Трампа с Зеленским в Овальном кабинете.

«Европейские члены НАТО, которые видят в России экзистенциальную угрозу, а в НАТО — главное средство противодействия ей, хотят продемонстрировать свою постоянную твердую поддержку Украине. Но они также отчаянно пытаются не разозлить нестабильного Трампа», — отметили в издании.

Как сообщает Reuters, если Владимир Зеленский не примет участия во встрече — даже в дистанционном формате — это станет «как минимум пиар-катастрофой», по словам одного из дипломатов альянса.

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Ведь президент Зеленский с начала полномасштабного вторжения в Украину был почетным гостем на саммитах НАТО, где альянс обещал поддержку и дальнейшую интеграцию Украины. Однако во времена Трампа позиция США относительно членства Украины в НАТО была неопределенной, что повлияло на единство альянса.

Ожидается, что саммит будет сжатым, а его итоговая декларация — максимально лаконичной, чтобы избежать споров. Украине же, вероятно, предложат лишь ограниченное участие: например, приглашение на предсаммитный ужин от короля Нидерландов.

В отличие от прошлых лет, официальное заседание Совета НАТО-Украина не планируется — его может заменить неформальная встреча с министрами.

«Многие союзники хотят, чтобы Зеленский был на саммите, но есть гибкость относительно точного формата, который позволил бы его присутствие», — заявил чиновник НАТО.

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Напомним, у Трампа кардинально изменили мнение об операции «Паутина».