НАТО оказывает поддержку Украине, чтобы она имела возможность реализовать права на самозащиту – Столтенберг

Он сказал, что Украина является близким партнером, которого ценят в Альянсе.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг отмечает, что главы МИД стран-членов Альянса заявили о важности предоставления поддержки Украине.

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Об этом он заявил 7 января на пресс-конференции в Брюсселе после внеочередной виртуальной встречи Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел стран-членов Альянса.

"Одним из сообщений, озвученных на встрече сегодня, была необходимость предоставления Украине разной поддержки", – заявил Столтенберг.

В этой связи генеральный секретарь напомнил, что страны-члены и НАТО в целом уже оказывают поддержку Украине. Также он подчеркнул, что Украина – это суверенное и независимое государство, имеющее право на самозащиту в соответствии с Уставом ООН.

"Когда Украина находится под угрозой, я думаю, все понимают, что Украина на самом деле активизирует свои усилия для того, чтобы быть способной защищать себя. И страны-члены НАТО оказывают поддержку Украине, чтобы она имела возможность реализовать право на самозащиту. И по этой причине мы не только оказываем Украине политическую поддержку, но и практическую помощь. Мы помогаем Украине модернизировать Вооруженные силы. Страны-члены НАТО обеспечивают профессиональную подготовку (украинских военных), укрепляют боевой потенциал и еще некоторые страны предоставляют разное оборудование", — подчеркнул Столтенберг.

Напомним, 10 января в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО. Также 10 января дипломаты США и России проведут в Женеве переговоры по безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.

12 января состоится заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.

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