НАТО планирует пересмотреть отношения с Россией из-за войны в Украине — Politico

Министры обороны НАТО на следующей неделе начнут переосмысливать политику в отношении России из-за растущей угрозы от Кремля.

Об этом сообщило Politico.

Как пишет издание, отношения между НАТО и Россией достигли критической точки после начала войны в Украине. Альянс определил Россию как "главную прямую угрозу", тогда как Кремль видит в расширении НАТО на восток серьезную угрозу своему существованию.

Несмотря на "изменение тона", НАТО продолжает сохранять силу "Основополагающего акта" с Россией. Это документ, подписанный в 1997 году, через шесть лет после распада Советского Союза, который закрепляет общую цель — "построить стабильную, мирную Европу".

Совет Россия-НАТО, основанный после холодной войны по сотрудничеству в области безопасности и совместных инициатив, не проводил встреч с 2022 года. Отношения с Россией ухудшались в течение многих лет.

Высокопоставленный представитель правительства США сказал, что страны НАТО работают над тем, чтобы "очертить разные элементы стратегии в отношении России и продвигать внутренние дебаты в альянсе". Он также подчеркнул, что "пришло время разработать новую стратегию с учетом конкретных позиций союзников", затронув тему будущего основополагающего акта НАТО-Россия.

Чиновник заявил, что в настоящее время проект новой стратегии еще не разработан, поскольку основное внимание сосредоточено на мнении всех 32 стран НАТО. При этом существуют разногласия относительно того, насколько решительными должны быть шаги НАТО по созданию новых правил в отношениях с Россией. Один из дипломатов НАТО отметил, что некоторые члены альянса опасаются, что слишком агрессивная стратегия может подать сигнал, дестабилизирующий Россию.

Также возникает вопрос по Венгрии и Словакии — двум странам НАТО, которые противостоят общему курсу альянса, поддерживая связи с Кремлем. Они считают, что взаимодействие с Россией имеет стратегическое значение, вызывающее разногласия среди членов НАТО.

Напомним, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не желает продолжать финансирование Украины.

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