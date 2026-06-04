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Сибига и Рютте

Сибига и Рютте / © mfa.gov.ua

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Сибига и Рютте

НАТО подтвердило поддержку Украины: Сибига и Рютте провели встречу в Киеве с союзниками Альянса

В Киеве состоялась встреча министра иностранных дел Андрея Сибиги, генсека НАТО Марка Рютте и представителей государств-союзниц Альянса по дальнейшей поддержке Украины.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провели в Киеве встречу с представителями государств-союзниц Альянса, посвященную дальнейшей поддержке Украины и укреплению безопасности в Европе.

В ходе встречи стороны обсудили усиление военной помощи Украине, укрепление обороноспособности государства, подготовку к предстоящему саммиту НАТО и координацию усилий союзников по противодействию российской агрессии. Речь также шла о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины и продолжении поддержки со стороны Альянса.

Сибига отметил важность единства союзников и поблагодарил партнеров за неизменную поддержку Украины. Со своей стороны Рютте подтвердил, что НАТО будет продолжать оказывать помощь Киеву и работать над усилением безопасности евроатлантического пространства.

Визит генсека НАТО в Киев состоялся на фоне активных дипломатических консультаций в преддверии саммита Альянса и продолжающихся российских атак против Украины.

Напомним, что ранее у НАТО сорвалась помощь Украине: кто заблокировал план Рютте

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Дата публикации
Количество просмотров
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