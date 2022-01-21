НАТО пригласил Украину к совместной работе над Стратегической концепцией Альянса до 2030 года

НАТО пригласил Украину к совместной работе над Стратегической концепцией Альянса до 2030 года

Стефанишин надеется, что за это время совместной работы станут более ясными дальнейшие перспективы Украины войти в Североатлантический Альянс.

Североатлантический альянс пригласил Украину вместе с другими партнерами присоединиться к формированию Стратегической концепции НАТО до 2030 года. Обновленная концепция будет определять политику Североатлантического союза на все последующее десятилетие.

Об этом после поездки в штаб-квартиру НАТО сообщила Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, Украина и НАТО должны иметь общее видение будущего. Вице-премьер надеется, что за это время совместной работы станут более ясными дальнейшие перспективы Украины войти в Североатлантический Альянс.

"Как в Украине, так и в столицах стран Альянса есть понимание, что общие вызовы, которые сегодня возникли перед демократиями, требуют общего ответа. Благодарны за приобщение партнеров к формированию Стратегической концепции НАТО до 2030 года. Важно иметь общее видение. Предложения Украины к концепту, в частности, будут основываться на опыте противостояния гибридной агрессии в течение последних 7 лет. Страны Альянса уже сказали четкое "нет" агрессору на его ультиматумы по расширению НАТО. Надеемся, что новая концепция даст стратегическую ясность в отношениях Украина-НАТО до 2030 года. Мы хотели бы видеть решительную преданность политике открытых дверей НАТО и усилению восточного фланга Альянса", – отметила Стефанишина.

Напомним, Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интерграции Ольга Стефанишина второй раз за две недели посетила штаб-квартиру НАТО и обсудила с представителями Альянса практические шаги по укреплению обороноспособности Украины.

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