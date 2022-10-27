НАТО призвала РФ возобновить действия "зернового соглашения" ООН

Также речь идет о прекращении агрессии, превращающей значительную часть Черного моря в зону боевых действий.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Укринформ.

«Война России (против Украины – ред.) превратила часть Черного моря в зону боевых действий. Ракеты, запущенные с российских военных кораблей в Черном море, поражали украинские города. В течение месяцев российские силы блокировали украинские порты, чем повлекли худший за долгие годы глобальный продовольственный кризис. Мы призываем РФ возобновить "зерновое соглашение" ООН, достигнутое с помощью Турции, и разрешить продолжение поставок продовольствия тем, кто нуждается в нем больше всего», — отметил Столтенберг.

Черное море имеет для НАТО стратегическую важность, ведь прибрежными черноморскими странами являются три страны-союзницы, а также близкие партнеры Альянса – Украина и Грузия.

Именно поэтому НАТО увеличивает собственное военное присутствие в регионе. Речь идет о развертывании боевой группы НАТО на территории Румынии. Военный контингент под командованием Франции, включающий военнослужащих Бельгии, Нидерландов и США, свидетельствует о решимости НАТО в защите против потенциальной агрессии как против Румынии, так и любой другой страны-союзницы.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Россия сознательно пытается помешать экспорту украинского зерна. В очереди находятся более 150 судов, которым необходимо выполнить обязательства по контрактам .

Также Россия угрожает разорвать "зерновое соглашение" из-за расследования ООН по иранским дронам.

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