НАТО провалило экзамен: The Atlantic о слабости Альянса после атаки дронов на Польшу
Российская атака дронов в Польше должна была стать «детской поездкой» для систем ПВО НАТО, но Альянс все провалил. Отсутствие решительной реакции лишь подкрепило уверенность Кремля в слабости НАТО.
Ночное вторжение российских дронов в Польшу 10 сентября стало проверкой на прочность для НАТО. По сравнению с массированными обстрелами Украины сотнями дронов, крылатых и баллистических ракет, эта атака выглядела довольно скромно. Но, несмотря на привлечение современных систем ПВО, часть аппаратов проникла вглубь Польши, что поставило под сомнение готовность Альянса к реальным угрозам.
Об этом говорится в статье издания The Atlantic.
Что продемонстрировала атака дронов на Польшу?
Вторжение российских дронов в Польшу стало проверкой на прочность для НАТО — экзаменом, который Альянс должен был бы сдать без проблем.
По данным польских властей, 19 беспилотников, пролетая через территорию Украины, достигли польского неба. По сравнению с массированными обстрелами Украины сотнями дронов, крылатых и баллистических ракет, эта атака была довольно скромной. Однако для систем ПВО НАТО, которые только набирают опыт в борьбе с беспилотниками, это могло стать своего рода «детской поездкой на велосипеде с дополнительными колесами». В то же время части дронов удалось проникнуть глубоко вглубь Польши.
Как сообщили в Альянсе, для отражения угрозы были задействованы самые современные ресурсы: польские и нидерландские истребители, немецкие комплексы ПВО и итальянские самолеты-разведчики. Однако инцидент лишь подтвердил давнюю проблему — нежелание стран НАТО реально оценивать собственные риски и готовиться к вызовам.
Отмечается, что в предыдущие годы Россия уже запускала дроны и ракеты, которые залетали на польскую территорию, и каждый раз это не имело последствий. Отсутствие должной реакции лишь подкрепило уверенность Кремля в слабости Альянса, что позволяет ему дерзко испытывать границы НАТО.
Реакция Трампа и стран НАТО
В отличие от европейских лидеров, президент США Дональд Трамп не осудил атаку российскими дронами на Польшу примо и не объявил никаких ответных шагов, что снова вызвало вопросы относительно позиции Вашингтона.
Европейские политики также не продемонстрировали единства в трактовке события. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что воздушное пространство его страны было «нарушено огромным количеством российских дронов». Для украинцев такой объем был бы незначительным. Туск также отметил: «Те дроны, которые представляли непосредственную угрозу, были сбиты», что можно расценивать как частичное реагирование, а не полное уничтожение аппаратов.
Страны НАТО, в отличие от Украины, вынуждены тратить значительные ресурсы на борьбу с дронами. Это ставит под сомнение их готовность действовать в условиях масштабной атаки, которая могла бы включать сотни аппаратов и ракет за одну ночь.
Несмотря на все, страны Альянса избегают прямого признания факта преднамеренного нападения.
Хотя в российских системах часто случаются сбои, свидетельства указывают, что вторжение было целенаправленным. При этом соседние Венгрия и Словакия, которые ориентируются на Москву, нарушений не претерпели.
На фоне сомнений в готовности США оказать поддержку, союзники пытаются преуменьшить значение события, чтобы избежать необходимости прямо обращаться за помощью.
Как должно было бы ответить НАТО на вторжение дронов в Польшу?
Ожидаемым ответом мог бы стать четкий сигнал: НАТО будет сбивать все вражеские дроны над своими территориями и готово помочь Украине в укреплении ПВО. Однако пока этого не произошло.
Фактически Альянс снова показал собственную уязвимость. Даже государства, которые находятся в зоне наибольшей опасности от российской агрессии, не имеют достаточных возможностей для защиты и недооценивают реальную угрозу.
Более того, надежды на американское лидерство оказываются напрасными. Трамп демонстрирует безразличие к безопасности Европы, а иногда и готовность подыгрывать Кремлю. В результате защита стран НАТО все больше зависит не от США, а от стойкости и силы Украины.
Украина, которая стремится ко вступлению в НАТО в качестве гарантии от новых атак, сегодня вместе с остальным миром получила еще одно подтверждение ограниченных возможностей Альянса.
К слову, согласно материалу Reuters, залет российских дронов в воздушное пространство Польши стал самым серьезным инцидентом для НАТО с начала полномасштабной войны против Украины. Атака поставила под сомнение готовность Альянса к противодействию таким угрозам.
А издание El País отметило, что атака дронов на Польшу — преднамеренная провокация со стороны Кремля, которая имеет целью проверить единство союзников и сорвать возможные мирные планы в Украине. Реакция Трампа на атаку была «странной». Вместо решительного осуждения президент США ограничился постами в соцсетях, что, по мнению авторов статьи, является проявлением его постоянного колебания перед президентом России Владимиром Путиным. Такое поведение Трампа подрывает международные позиции США и свидетельствует о необходимости для Европы ускорить формирование собственной системы обороны.