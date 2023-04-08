НАТО проведет крупнейшие в своей истории авиаучения, в частности, и на территории граничащих с РФ стран

Страны-члены НАТО с 12 по 23 июня проведут крупнейшие в своей истории авиационные учения Air Defender 2023. В частности, на территории стран, граничащих с Россией.

Об этом сообщается на сайте Национальной гвардии США.

Целью Air Defender 2023 станет проверка способности быстро развертывать и использовать авиацию стран НАТО.

Также сообщается, что обучение под руководством Германии будет сосредоточено на полевых тренировках оперативного и тактического уровня, они будут проходить преимущественно в ФРГ с передовыми оперативными пунктами в Чехии, Эстонии и Латвии 12-23 июня.

Кроме Германии и США, в учениях примут участие 22 страны-союзника. Планируется задействовать около 220 самолетов 23 типов. Это делает Air Defender 2023 крупнейшими учениями по развертыванию ВВС с момента основания НАТО в апреле 1949 года.

Напомним, в Politico назвали возможных кандидатов на должность генсекретаря НАТО после Йенса Столтенберга.

Читайте также: