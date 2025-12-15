- Дата публикации
НАТО проведет новый "Рамштайн" по помощи Украине: когда и что будут обсуждать
Новый Рамштайн запланирован на 16 декабря с участием Марка Рютте.
Очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» запланировано на 16 декабря 2025 года. Встреча состоится в режиме онлайн.
Об этом сообщили на официальном сайте НАТО.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте должен присоединиться к заседанию.
Напомним, предварительная встреча в этом формате прошла 15 октября 2025 года. По результатам предыдущего «Рамштайна» партнеры объявили о ряде важных решений по военной помощи.
На предстоящей встрече 16 декабря ожидается обсуждение дальнейших потребностей сил обороны Украины и координация новых пакетов военной помощи от стран-союзников.
Зеленский заявлял, что Украина готовит открытие в Берлине одного из первых офисов, который будет сфокусирован на развитии сотрудничества с Германией в сфере оборонной промышленности. В частности, на экспорте оружия и реализации совместных производственных проектов.
Президент Украины Владимир Зеленский провел в Германии критически важный раунд переговоров с посредниками президента США Дональда Трампа по мирному плану и заявил, что Киев готов пойти на компромисс.