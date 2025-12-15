НАТО проведет новый "Рамштайн" по помощи Украине: когда и что будут обсуждать

Флаг НАТО и Украины / © Shutterstock

Очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» запланировано на 16 декабря 2025 года. Встреча состоится в режиме онлайн.

Об этом сообщили на официальном сайте НАТО.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте должен присоединиться к заседанию.

Напомним, предварительная встреча в этом формате прошла 15 октября 2025 года. По результатам предыдущего «Рамштайна» партнеры объявили о ряде важных решений по военной помощи.

На предстоящей встрече 16 декабря ожидается обсуждение дальнейших потребностей сил обороны Украины и координация новых пакетов военной помощи от стран-союзников.

Зеленский заявлял, что Украина готовит открытие в Берлине одного из первых офисов, который будет сфокусирован на развитии сотрудничества с Германией в сфере оборонной промышленности. В частности, на экспорте оружия и реализации совместных производственных проектов.

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Германии критически важный раунд переговоров с посредниками президента США Дональда Трампа по мирному плану и заявил, что Киев готов пойти на компромисс.