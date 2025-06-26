Украина может остаться без поддержки НАТО в войне против российской агрессии

Недавний саммит НАТО в Гааге , несмотря на успехи Дональда Трампа в увеличении оборонных расходов Европы, оставил ощущение «измены» в Украине и глубокую обеспокоенность на восточном фланге Альянса. Отказ НАТО осудить полномасштабное вторжение РФ и маргинальное присутствие президента Украины Владимира Зеленского на саммите указывают на рост «усталости от Украины».

Такое мнение высказал обозреватель The Telegraph Самуэль Рамани.

Саммит НАТО: отсутствие осуждения и «усталость от Украины»

Саммит НАТО должен усилить безопасность Европы от российской угрозы, но «воспалительные комментарии» Трампа о двусмысленности статьи 5 оставили страны Балтии в сомнениях о готовности Альянса противостоять гибридным угрозам РФ. В Украине же чувство измены было еще сильнее.

Хотя генеральный секретарь Альянса Марк Рютте повторял «старую мантру» о необратимом пути Украины к членству, его слова «звучали пустее, чем когда-либо».

Нехватка ресурсов и европейская поддержка

Через три года изнурительной войны, Украине не хватает бойцов и вооружения для победы. Трамп во время встречи с Зеленским в Овальном кабинете предупреждал о «нехватке солдат» в Украине, а его вице-президент Джей Ди Вэнс критиковал принудительную мобилизацию. Хотя Зеленский упразднил давнюю оппозицию к мобилизации 18-24-летних, это не решило проблему. Тактические успехи России у Покровска были обусловлены нехваткой украинских защитников, а моральный дух украинской армии падает из-за трения между рядовым составом и высшим командованием, говорится в статье.

Поскольку Трамп продолжает сигнализировать о своей «сразе» бессрочной военной помощи Украине, поставки военного оборудования могут еще больше сократиться. Киев отмечает приоритет систем ПВО Patriot в закупках из США и отодвигает на второй план запросы на более совершенное наступательное оружие. Перспективы передачи США крылатых ракет Tomahawk или самолетов, которые могли бы нейтрализовать российские истребители Су-35, остаются удалёнными.

Пока Украина может рассчитывать на европейских союзников, чтобы компенсировать часть этих недостатков. Германия получила разрешение от США на передачу 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет ПВО Patriot. Нидерланды недавно передали Украине последние из 24 обещанных самолетов F-16, а Норвегия рассматривает удвоение поставок F-16. Европейские страны также играют ключевую роль в укреплении украинской оборонной промышленности: Великобритания объявила о совместных инициативах по производству беспилотников, а Германия обязалась инвестировать 5 миллиардов евро в производство дальнобойных ракет.

Эти обещания, хотя и приятные для Зеленского, не панацея от проблем Украины с оружием для Сил обороны. Отечественная вооруженная промышленность не может развиваться достаточно быстро, чтобы нейтрализовать военную помощь Северной Кореи России, а истощенные европейские армии нуждаются в поставках Украине, заказывая новое оружие в США. Пока Россия запускает многостороннее наступление на Донецк, Харьков и Сумы, Украина не может удовлетворить неотложные потребности своей армии.

Несмотря на эти «негативные встречные ветры», несгибаемый патриотизм и тактическая изобретательность Украины могут замедлить продвижение России. Заявление командующего ВСУ Александра Сырского об остановке российского наступления на Сумы и операция "Паутина" против российских стратегических бомбардировщиков подчеркивают эти бесценные черты.

Однако нежелание России заканчивать войну, несмотря на огромные потери и медленные достижения, свидетельствует о том, что Украина не может полагаться только на решительность. Это осознание превращает украинцев, идеализировавших западные экономические и демократические институты, в циников, что вредит долгосрочным перспективам интеграции Украины в трансатлантическую орбиту безопасности.

«В то время как Трамп и Рютте приветствовали увеличение расходов на оборону, которое должно повысить долгосрочную устойчивость НАТО, маргинализация Украины в совместной декларации НАТО сводит на нет много преимуществ системы. Долгосрочная безопасность невозможна, если мы сдадимся России в Украине», — подчеркнул Самуэль Рамани.

Напомним, на саммите НАТО в Гааге лидеры стран-членов обсуждали усиление сопротивления российской агрессии и новые формы поддержки Украины . Президент Зеленский на пленарном заседании Форума оборонных индустрий призвал членов Альянса активнее вкладывать средства в украинский ВПК.