"НАТО создает плацдарм против России в Украине": Беларусь заявила о готовности разместить у себя ядерное оружие

"НАТО создает плацдарм против России в Украине": Беларусь заявила о готовности разместить у себя ядерное оружие

По словам Макея, НАТО приблизилось к белорусским границам, при этом военная активность Альянса и количество военных учений значительно увеличились.

Беларусь готова разместить у себя ядерное оружие якобы из-за угроз НАТО и деятельности Альянса в Польше и Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Владимир Макей в интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT Arabic.

"То, о чем заявил президент Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения – это один из возможных ответов на предстоящие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши".

По словам Макея, НАТО приблизилось к белорусским границам, при этом военная активность Альянса и количество военных учений значительно увеличились.

По его словам, определенный плацдарм против России сейчас создает и в Украине.

"Мы видим, что численность находящихся на территории Украины военнослужащих США и НАТО растет", — сказал он.

Министр считает, что происходящее в Украине используется руководством Североатлантического альянса для наращивания возможностей в регионе.

Напомним, 17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало текст проекта Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также Соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО. В проекте есть несколько пунктов, которые касаются непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры.

В НАТО не видят признаков, что Россия замедляет наращивать войска на границах Украины | Новости мира

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