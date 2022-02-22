НАТО созывает срочную встречу с представителями Украины

После встречи Столтенберг выйдет к прессе.

НАТО созывает во вторник, 22 февраля, срочную встречу с представителями Украины. После нее генсек Альянса Йенс Столтенберг выступит с заявлением.

Об этом идет речь в сообщении на сайте НАТО.

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"Во вторник, 22 февраля 2022 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проинформирует медиа в штаб-квартире НАТО после экстренного заседания Комиссии Украина-НАТО", – говорится в сообщении.

Ожидается, что Столтенберг выйдет к прессе ориентировочно в 18:00 по киевскому времени.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 февраля объявил о признании якобы независимости самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующие указы и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР. Кроме того, Путин поручил ввести в ОРДЛО российские войска, которые там находятся еще с 2014 года.

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