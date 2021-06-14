"НАТО сталкивается с новыми проблемами в отношениях с Китаем и Россией" — Байден

14 июня происходит встреча лидеров стран-членов Альянса. Лидеры стран также проведут консультации с президентом США Джо Байденом накануне его встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Президент США Джо Байден предупредил, что "НАТО сталкивается с новыми проблемами в отношениях с Китаем и Россией", но пообещал возобновить поддержку Вашингтона своим союзникам на саммите Альянса.
Об этом пишет AFP.
Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге перед началом саммита заявил, что на саммите НАТО одной из топовых тем будет агрессия РФ. В то же время генсек НАТО отметил, что Альянс будет стремиться найти диалог с Россией.
Напомним, Байден рассказал, почему не состоится совместная пресс-конференция с Путиным. Он не хочет, чтобы вместо результатов встречи, обсуждался публичное выступление лидеров двух государств.