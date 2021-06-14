"НАТО сталкивается с новыми проблемами в отношениях с Китаем и Россией" — Байден

14 июня происходит встреча лидеров стран-членов Альянса. Лидеры стран также проведут консультации с президентом США Джо Байденом накануне его встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Президент США Джо Байден предупредил, что "НАТО сталкивается с новыми проблемами в отношениях с Китаем и Россией", но пообещал возобновить поддержку Вашингтона своим союзникам на саммите Альянса.

Об этом пишет AFP.

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Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге перед началом саммита заявил, что на саммите НАТО одной из топовых тем будет агрессия РФ. В то же время генсек НАТО отметил, что Альянс будет стремиться найти диалог с Россией.

Напомним, Байден рассказал, почему не состоится совместная пресс-конференция с Путиным. Он не хочет, чтобы вместо результатов встречи, обсуждался публичное выступление лидеров двух государств.

Новости мира: российская агрессия станет одной из главных тем на саммите НАТО в Брюсселе Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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